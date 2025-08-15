Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka (ATP 152) figure dans le dernier carré du Challenger 125 de Cancun. Le Vaudois ...
Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Stan Wawrinka (ATP 152) figure dans le dernier carré du Challenger 125 de Cancun.

Le Vaudois a dominé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86) 6-4 6-3 vendredi en quart de finale pour confirmer son regain de forme.

L'ex-no 3 mondial n'a donc toujours pas lâché le moindre set sur les courts en dur de la station balnéaire mexicaine. Et il n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un même set, lui qui s'était imposé 6-3 6-4 dans chacun de ses deux premiers matches.

Vendredi, Stan Wawrinka a pourtant concédé le break d'entrée pour se retrouver mené 0-2 dans les deux manches face à Juan Manuel Cerundolo, récent finaliste sur la terre battue de Gstaad et tête de série no 4 du tableau. Mais sa réaction fut à chaque fois immédiate.

Dans le deuxième set, le 'quadra' vaudois a même remporté cinq jeux d'affilée pour s'envoler vers la victoire. Il affrontera un autre Argentin, Thiago Agustin Tirante (ATP 135), samedi pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers.

/ATS
 

Actualités suivantes

WTA 1000 à Cincinnati: la numéro un mondiale sortie

WTA 1000 à Cincinnati: la numéro un mondiale sortie

Tennis    Actualisé le 15.08.2025 - 21:07

Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla

Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla

Tennis    Actualisé le 15.08.2025 - 09:23

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 14.08.2025 - 22:45

Pas de wild-card pour Wawrinka

Pas de wild-card pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 13.08.2025 - 21:33

Articles les plus lus

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Tennis    Actualisé le 11.08.2025 - 22:31

Pas de wild-card pour Wawrinka

Pas de wild-card pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 13.08.2025 - 21:33

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 14.08.2025 - 22:45

Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla

Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla

Tennis    Actualisé le 15.08.2025 - 09:23

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 10.08.2025 - 19:19

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Tennis    Actualisé le 11.08.2025 - 22:31

Pas de wild-card pour Wawrinka

Pas de wild-card pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 13.08.2025 - 21:33

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 14.08.2025 - 22:45

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:55

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 09.08.2025 - 07:15

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 10.08.2025 - 19:19

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu

Tennis    Actualisé le 11.08.2025 - 22:31