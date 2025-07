Wimbledon: Aryna Sabalenka dans le dernier carré

Aryna Sabalenka a dû lutter pour se hisser dans le dernier carré à Wimbledon. La Bélarusse a battu en trois manches l'Allemande Laura Siegemund (37 ans) 4-6 6-2 6-4.

La no 1 mondiale avait déjà atteint les demi-finales sur le gazon londonien en 2021 et 2023. Prise à la gorge par l'agressivité et le jeu tout en variations de la 104e mondiale dans le premier set, menée d'un break dans la manche décisive, Sabalenka s'est malgré tout imposée au bout d'une bataille de près de trois heures.

Sabalenka, forfait l'an dernier à Wimbledon en raison d'une blessure à l'épaule droite, affrontera jeudi l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 12) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 50) pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière en finale à Londres.

Grâce à sa victoire contre Siegemund, qui n'avait jamais dépassé le 2e tour de Wimbledon en simple avant cette année, Sabalenka a enchaîné une quatrième demi-finale d'affilée en Grand Chelem.

/ATS