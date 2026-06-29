Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Septuple vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic (ATP 8) a souffert lundi pour son entrée en ...
Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Photo: KEYSTONE/AP/Kin Cheung

Septuple vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic (ATP 8) a souffert lundi pour son entrée en lice sur le gazon londonien. Il a assuré l'essentiel en venant à bout du Chinois Wu Yibing (ATP 102) en quatre sets.

Le Serbe de 39 ans s'est imposé 6-4 5-7 6-4 6-4 dans le dernier match de la journée sur le Central, où il espère décrocher le 12 juillet prochain un 25e titre record en Grand Chelem.

L'ex-N.1 mondial a rendez-vous au prochain tour avec le Grec Stefanos Tsitsipas (87e), double finaliste en Grand Chelem et ex-N.3 mondial.

Finaliste de l'Open d'Australie en début d'année, Novak Djokovic avait été éliminé dès le troisième tour de Roland-Garros fin mai par le Brésilien Joao Fonseca (27e).

/ATS
 

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