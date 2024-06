Wimbledon: un premier match abordable pour Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 93) n'a pas été malheureux au tirage de Wimbledon. Le vétéran vaudois affrontera au 1er tour le Britannique Charles Broom (26 ans), qui a reçu une wild card.

Numéro 245 de la hiérarchie ATP, Broom effectuera ainsi ses grands débuts dans un tournoi du Grand Chelem. En cas de victoire, Wawrinka aurait ensuite un Français comme prochain adversaire, soit Gaël Monfils ou Adrian Mannarino.

Dominic Stricker (ATP 151) peut lui aussi envisager de franchir le 1er tour. Il ne sera certes pas favori contre le Français Arthur Fils (ATP 34), mais le Suisse semble avoir un jeu sur gazon meilleur que celui de son adversaire. Ensuite, Stricker aurait un gros morceau devant lui, avec sans doute le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série no 7 du tournoi londonien.

Novak Djokovic, opéré du genou droit il y a trois semaines, figure bien dans le tableau et sera tête de série no 2 avec dans sa moitié de tableau notamment Alexander Zverev et Hurkacz. Le Serbe de 37 ans, en quête d'un huitième trophée sur le gazon londonien pour porter à 25 son record de titres du Grand Chelem, s'est blessé en 8es de finale à Roland-Garros début juin et a dû déclarer forfait avant son quart. Il a été opéré dans la foulée à Paris du ménisque médial droit, mais sa participation à Wimbledon était très incertaine.

Seule Suissesse en lice, Viktorija Golubic (WTA 69) entamera le tournoi contre l'Allemande Jule Niemeier, classée 27 rangs derrière elle. Les deux joueuses n'ont encore jamais été opposées. En cas de victoire, la Zurichoise affronterait ensuite l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série no 21, ou la Polonaise Magda Linette.

/ATS