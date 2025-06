Wimbledon va ériger une statue en hommage à Andy Murray

Wimbledon prévoit de rendre hommage à Andy Murray, double vainqueur du tournoi. Une statue à l'effigie de l'Ecossais sera érigée au sein du prestigieux All England Club, ont annoncé les organisateurs.

Vainqueur à Wimbledon en 2013 et 2016, Murray avait mis fin lors de son premier succès à 77 ans d'attente d'un sacre britannique en simple messieurs. Il a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Paris en 2024.

La statue devrait être dévoilée en 2027, à l'occasion du 150e anniversaire du tournoi, selon la présidente du All England Club, Debbie Jevans. ' Nous voulons avoir une statue d'Andy ici (à Wimbledon) et nous travaillons en étroite collaboration avec lui et son équipe pour que cela se réalise', a-t-elle déclaré au podcast Performance People.

'L'ambition est de l'inaugurer lors du 150e anniversaire de notre premier tournoi, qui s'est déroulé en 1877', a souligné Debbie Jevans. Wimbledon avait déjà honoré Fred Perry, dernier Britannique sacré avant Murray, avec une statue érigée en 1984 pour les 50 ans de son premier titre en simple.

/ATS