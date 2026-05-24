Zverev assure pour son entrée en lice

Alexander Zverev a réussi son entrée en lice dimanche à Roland-Garros. Le no 3 mondial, tête ...
Zverev assure pour son entrée en lice

Zverev assure pour son entrée en lice

Photo: KEYSTONE/AP/Christophe Ena

Alexander Zverev a réussi son entrée en lice dimanche à Roland-Garros.

Le no 3 mondial, tête de série no 2 du tableau en l'absence de Carlos Alcaraz, a dominé 6-3 6-4 6-2 le Français Benjamin Bonzi (ATP 95).

Toujours en quête à 29 ans d'un premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev peut s'attendre à un 2e tour plus compliqué. Le finaliste malheureux de l'édition 2024 du majeur parisien affrontera le Tchèque Tomas Machac (ATP 43), vainqueur 6-4 6-4 6-3 du Belge Zizou Bergs (ATP 40) dimanche.

Sur un court Philippe-Chatrier baigné de soleil, Alexander Zverev s'est montré plutôt affûté contre un joueur qui s'était distingué en Grand Chelem en éliminant l'ex-no 1 mondial Daniil Medvedev au premier tour de Wimbledon et de l'US Open à l'été 2025. Il a mis un peu plus de deux heures pour passer l'épaule.

/ATS
 

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