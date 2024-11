Zverev en patron en demi-finales, Alcaraz éliminé

L'Allemand Alexander Zverev a signé sa troisième victoire en autant de matches aux Masters ATP, vendredi à Turin. Ceci en battant 7-6 (7/5) 6-4 l'Espagnol Carlos Alcaraz qui est lui éliminé.

Comme le no 1 mondial Jannik Sinner la veille, Zverev a réussi un carton plein dans la phase de groupes avec une troisième victoire en deux sets, qui lui a offert son billet pour les demi-finales. Egalement assuré de terminer à la première place de son groupe, le no 2 mondial connaît le nom de son prochain adversaire, l'Américain Taylor Fritz, 5e mondial et dauphin de Sinner dans le groupe 'Ilie Nastase'.

Alcaraz est lui éliminé, avant même le dernier match de poules dans la soirée de vendredi entre le Russe Andrey Rublev (7e) et le Norvégien Casper Ruud (8e). L'Espagnol va pouvoir rejoindre Rafael Nadal à Malaga pour la phase finale de la Coupe Davis.

Battu en début de semaine par Ruud pour son entrée en lice (6-1 7-5), Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, s'était relancé en battant Rublev 6-3 7-6 (10/8), mais n'a pas réussi à inquiéter Zverev, en raison notamment d'un service défaillant.

L'Allemand a eu pas moins de sept balles de break dans la première manche, mais n'en a converti aucune face à un adversaire qui s'est brièvement retrouvé lors des points importants.

Dans le jeu décisif, Zverev a rapidement pris le large et empoché la première manche en 65 minutes, avant que le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris ne fasse dans la foulée le break d'entrée dans la seconde manche.

Même si Alcaraz s'est offert pour la première fois du match des balles de break au cinquième jeu, Zverev, redoutable sur son service, n'a pas tremblé et a signé sur sa première balle de match sa 69e victoire de la saison, la huitième consécutive.

/ATS