Zverev en quart sans trembler

Alexander Zverev (no 5) figure pour la première fois en quart de finale de l'US Open. L'Allemand s'est imposé 6-2 6-2 6-1 en 1h34' devant l'étonnant Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99) au 4e tour.

Présent pour la première fois dans le dernier carré d'un 'Major' en janvier à Melbourne, Alexander Zverev peut donc toujours espérer faire aussi bien à Flushing Meadows. Il se frottera en quart de finale à Borna Coric (no 27), qui a écarté six balles de match face à Stefanos Tsitsipas (no 4) vendredi, ou à Jordan Thompson (ATP 63).

Contraint de devoir patienter pendant trois heures vendredi avant de pouvoir enfin affronter Adrian Mannarino, Alexander Zverev a connu un dimanche bien plus tranquille. Le vainqueur du Masters 2018 a concédé une seule fois son service face à Alejandro Davidovich Fokina pour se retrouver mené 2-0 dans le deuxième set.

Titrée à Lexington grâce à un succès sur Jil Teichmann en finale, Jennifer Brady (no 28) vit vraiment un superbe été. L'Américaine s'est qualifiée pour son premier quart de finale majeur en dominant la championne 2016 Angelique Kerber (no 17) 6-1 6-4 malgré des douleurs aux adducteurs. Aura-t-elle pleinement récupéré au moment de se frotter à la solide Kazakhe Yulia Putintseva (no 23) en quart?

/ATS