Zverev finit le travail contre Lehecka et passe en quarts

Le no 3 mondial Alexander Zverev va disputer son premier quart à Wimbledon. Ceci après sa victoire face au Tchèque Jiri Lehecka (14e), battu 6-4 7-5 3-6 7-6 (8/6).

Après avoir décroché les deux premiers sets 6-4 7-5, le récent vainqueur de Roland-Garros venait de recoller à trois jeux partout dans le troisième set quand l'arbitre de chaise a renvoyé les deux joueurs au vestiaire. En vertu du couvre-feu propre à Wimbledon, les matches ne peuvent pas se terminer au-delà de 23h à Londres (minuit en Suisse), sauf s'il ne reste plus que quelques points à disputer.

Le Tchèque est revenu mardi avec de grandes ambitions puisqu'il a remporté 12 points sur les 13 joués dans cette reprise du troisième set, qu'il a décroché en huit minutes.

Lehecka a poursuivi sa domination au service dans le quatrième set jusqu'au tie-break, où l'Allemand a profité d'une baisse de qualité en première de son adversaire pour appuyer plus encore ses frappes et conclure le match en 3h22.

Le Hambourgeois, qui a échoué trois fois en huitièmes de finale sur le gazon londonien (2017, 2021 et 2024) défiera mercredi l'Américain Taylor Fritz (7e), demi-finaliste sortant.

/ATS