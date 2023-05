Zverev gagne avant la limite face à Wu

Alexander Zverev (ATP 27) a décroché son ticket pour les demi-finales du Geneva Open sans avoir à s'employer. L'Allemand a bénéficié de l'abandon du Chinois Wu Yibing (ATP 59) en quart.

Le champion olympique 2021 menait 4-1 après à peine plus de 20 minutes de jeu lorsque Wu a décidé de jeter l'éponge après s'être brièvement entretenu avec le physiothérapeute. 'C'est décevant pour tout le monde ici. Mais avec Roland-Garros dans trois jours, tu ne vas pas prendre le risque d'aggraver une blessure', a-t-il lâché.

'C'est donc sûrement la bonne décision pour lui', a poursuivi Alexander Zverev. 'Ce n'est pas agréable de gagner comme cela, mais je suis content de me retrouver en demi-finales. Et j'espère que ce sera une belle bataille demain', a encore expliqué l'Allemand, qui s'attend à un match compliqué vendredi.

Titré sur la terre battue genevoise en 2019 lors de sa seule précédente apparition, Alexander Zverev affrontera ainsi soit le double tenant du titre Casper Ruud (ATP 4) soit sa victime de la finale 2019 Nicolas Jarry (ATP 54) vendredi vers 16h. Il affiche un bilan de 2-1 tant face au Norvégien que face au Chilien.

Fritz face à Dimitrov

La première demi-finale, qui démarrera dès 14h, mettra aux prises la tête de série no 2 Taylor Fritz (ATP 9) et le no 4 Grigor Dimitrov (ATP 33). L'Américain a mis 51 minutes pour écarter Ilya Ivashka (ATP 86), alors que le Bulgare a dû batailler durant 2h43' pour vaincre la résistance de Christopher O'Connell (ATP 85). Celui-ci a mené 7-6 4-1 avant de perdre le fil de son tennis.

