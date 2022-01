Nidau Volley face à l’Histoire

« C’est dommage, c’est quelque chose qui n’arrivera peut-être qu’une fois dans notre vie. Mais on va faire avec ce que l’on a, on ne va pas se plaindre pour ça », relativise Luca Gyger, contraint de s’entraîner masqué avec ses coéquipiers pour éviter la règle des « 2G+ » durant la semaine. Les professionnels thurgoviens d’Amriswil, eux, échappent à ces désagréments. « C’est là que l’on voit la différence entre amateurs et professionnels. Les amateurs sont un peu plus péjorés, on le voit. Mais c’est normal », philosophe encore le président-joueur. Voilà qui complique encore davantage un éventuel et hypothétique exploit vu l’écart, significatif, de deux divisions entre les deux équipes. « L’exploit est toujours dans la tête, mais là c’est vraiment un niveau au-dessus. On a quand même des bons joueurs qui ont joué dans les divisions supérieures. Prendre un set serait déjà un exploit », confie Luca Gyger pour qui « le simple fait de jouer ce match est déjà exceptionnel ». /jpi