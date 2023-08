Brunner/Hüberli de retour sur les terres de leurs exploits

Les championnats d'Europe commencent mercredi à Vienne. Tanja Hüberli et Nina Brunner reviennent à l'endroit où elles ont remporté l'or européen il y a deux ans.

Lors des Européens de Munich l'an dernier, la Zougoise et la Schwytzoise avaient également atteint la finale, comme en 2018, perdue contre la paire lettonne Graudina/Samoilova. Du côté d'Hüberli, il faut en outre ajouter l'argent remporté en 2014 au côté de Tanja Goricanec. Un bilan plus que positif. Et il y a de bonnes chances pour que le palmarès de Brunner/Hüberli aux championnats d'Europe s'enrichisse d'une nouvelle médaille.

Trois autres équipes féminines

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder font également partie des favorites. Les championnes d'Europe 2020 sont encore en phase de réapprentissage après la lourde blessure à l'épaule de Mäder, qui l'avait contrainte à presque une année de pause.

Outre ces deux équipes expérimentées, deux jeunes duos représenteront la Suisse: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Menia Bentele/Anna Lutz. Le tirage au sort a voulu qu'elles se retrouvent dans le même groupe, ce qui va donner lieu à un duel suisse dès le premier tour.

Une seule équipe masculine

Alors que les Suissesses ont pris part à quatre des cinq dernières finales européennes, la dernière médaille remportée par les messieurs remonte maintenant à 17 ans. En 2006, Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient remporté le bronze à La Haye.

Et cette période de disette a peu de chances de se terminer cette année. Avec Quentin Métral et Yves Haussener, seul un duo suisse a réussi à se hisser parmi les 32 équipes. Lors des championnats d'Europe 2022, le binôme avait échoué en seizièmes de finale.

/ATS