Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Le duo suisse Nina Brunner et Tanja Hüberli, qui s'est reformé à l'entame de cette saison, ...
Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le duo suisse Nina Brunner et Tanja Hüberli, qui s'est reformé à l'entame de cette saison, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi Elite 16 à Saquarema.

Les médaillées de bronze des JO 2024 se sont imposées face à Sara Hughes et Allysa Batenhorst en quart.

Menées 9-4 dans le deuxième set, Brunner/Hüberli ont réussi à renverser la vapeur avant de l'emporter sur le score de 21-19 26-24, à leur cinquième balle de match. Elles affronteront à nouveau des Américaines en demi-finale, Kristen Cruz et Taryn Brasher.

Quoi qu’il advienne dimanche au Brésil, les deux joueuses de Suisse centrale ont déjà dépassé les attentes. Nina Brunner a pris un congé maternité en 2025, tandis que Tanja Hüberli a dû subir une opération de la cheville à la mi-août.

/ATS
 

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