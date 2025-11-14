Carton plein pour Krattiger/Dillier et les Vergé-Dépré

Au moins deux duos suisses disputeront les 16es de finale des Mondiaux d'Adelaide. Vainqueurs ...
Photo: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER

Au moins deux duos suisses disputeront les 16es de finale des Mondiaux d'Adelaide.

Vainqueurs de leurs deux premiers matches de poule, Marco Krattiger/Leo Dillier et Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré sont assurés de jouer les médailles.

Krattiger/Dillier se sont imposés sans difficulté (21-10 21-13) face aux Uruguayens Hans Hannibal/Nicolas Llambias samedi. Ils défieront dimanche les têtes de série no 1, les Norvègiens Anders Mol/Christian Sörum, avec la 1re place du groupe comme enjeu.

Deuxième paire helvétique engagée dans cette poule A, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan - qui avaient subi la loi de Krattiger/Dillier lors de la 1re journée - devront s'imposer dimanche face à Hannibal/Llambias pour terminer au 3e rang et se qualifier pour la phase à élimination directe.

Troisième duo masculin suisse en lice sur le sable australien, Yves Haussener et Julian Friedli ont pour leur part connu des débuts victorieux samedi. Ils ont battu les Autrichiens Timo Hammarberg/Tim Berger 15-21 21-18 15-13 dans la poule J.

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui constituent le meilleur atout suisse dans ces joutes, ont poursuivi leur sans-faute dans le groupe K. Les Bernoises ont dominé les Australiennes Elizabeth Alchin/Georgia Johnson 21-14 21-18. A l'inverse, Annique Niederhauser/Leona Kernen ont subi une deuxième défaite en deux matches dans la poule L.

/ATS
 

