Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les demi-finales du ...
Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi Elite16 d'Ostrava samedi. Les deux autres équipes suisses engagées ont connu l'élimination.

Fomé en ce début de saison, le duo Mäder/Kernen continue d'impressionner. Lors de leurs premiers tournois disputés dans la catégorie reine au Brésil, elles avaient déjà atteint les 8es puis les quarts de finale. En Tchéquie, Mäder et Kernen ont d'abord réitéré cette performance à la faveur de leur victoire deux sets à zéro contre les Américaines Megan Kraft/Kelly Young, avant de battre 2-1 la paire brésilienne Salgado/Rebecca en quarts, tombeuse des Helvètes Tanja Hüberli/Nina Brunner en 8es de finale.

Les Suissesses affronteront dimanche matin la paire canadienne formée par Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Dernier duo à croix blanche en lice à Ostrava, les soeurs Zoé et Anouk Vergé-Dépré ont également échoué à ce stade de la compétition les Brésiliennes Thamela/Victoria.

/ATS
 

Actualités suivantes

Septième titre d'affilée pour le NUC

Septième titre d'affilée pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 20:20

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 28.03.2026 - 19:18

Krattiger/Dillier éliminés

Krattiger/Dillier éliminés

Volleyball    Actualisé le 20.11.2025 - 08:41

Articles les plus lus

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:17

Krattiger/Dillier éliminés

Krattiger/Dillier éliminés

Volleyball    Actualisé le 20.11.2025 - 08:41

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 28.03.2026 - 19:18

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:17

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:19

Krattiger/Dillier éliminés

Krattiger/Dillier éliminés

Volleyball    Actualisé le 20.11.2025 - 08:41

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 28.03.2026 - 19:18

Carton plein pour Krattiger/Dillier et les Vergé-Dépré

Carton plein pour Krattiger/Dillier et les Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 15.11.2025 - 11:51

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Volleyball    Actualisé le 18.11.2025 - 13:43

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:17

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Volleyball    Actualisé le 19.11.2025 - 09:19