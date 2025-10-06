Elite16 au Cap: les soeurs Vergé-Dépré éliminées en quarts

Journée contrastée pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré au tournoi Elite16 du Cap, en Afrique du Sud ...
Photo: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER

Journée contrastée pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré au tournoi Elite16 du Cap, en Afrique du Sud. Les Bernoises se sont qualifiées pour les quarts samedi matin avant de connaître l'élimination en soirée.

Quelques heures après avoir dominé avec brio les Norvégiennes Nina Pavlova/Sunniva Helland-Hansen 21-15 21-14, les soeurs Bernoises se sont inclinées face au duo allemand Svenja Müller/Cinja Tillmann, 21-16 22-20.

Les tournois Elites16 sont les plus relevés du circuit mondial de beachvolley. Il y a un mois, Anouk et Zoé Vergé-Depré avaient déjà rallié les quarts du tournoi de Rio, au Brésil. Elles attaqueront donc avec ambition les Championnats du monde d'Adelaide qui débutent dans deux semaines en Australie.

/ATS
 

