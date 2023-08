Euro dames: les Suissesses peuvent encore y croire

La Suisse a fêté un deuxième succès dans le groupe B de l'Euro dames. A Turin, elle s'est imposée 3-1 (25-19 16-25 25-22 26-24) face à la Croatie et s'est rapprochée d'une place en 8es de finale.

La fin de la rencontre a été très tendue. La Suisse a eu jusqu'à quatre points d'avance et a bénéficié de deux premières balles de match à 24-22. Mais les Croates ont réussi à les sauver et à revenir à 24-24, avant de rater un service qui a donné une troisième balle de match aux protégées de Lauren Bertolacci. Cette fois, elles ont su saisir leur chance et ont conclu le match.

Poussée par une Maja Storck très en verve, les Helvètes ont dû cravacher pour obtenir le droit de pouvoir jouer leur qualification pour la suite de la compétition. Tout se décidera mercredi dans leur dernier match de poule contre la Bulgarie.

