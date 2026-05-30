Hüberli/Brunner en quarts de finale

Parmi les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad, seules Tanja ...
Hüberli/Brunner en quarts de finale

Hüberli/Brunner en quarts de finale

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Parmi les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad, seules Tanja Hüberli et Nina Brunner sont encore en lice. Elles se sont qualifiées samedi pour les quarts de finale.

Les médaillées de bronze aux Jeux olympiques de 2024 se sont imposées haut la main 21-11 21-12 face aux Américaines Geena Urango/Megan Rice. Elles vont désormais retrouver les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, qu'elles avaient battues en deux sets vendredi à l'issue de la phase de poules.

Pour les deux autres équipes suisses féminines, le tournoi s'est terminé en huitièmes de finale: toutes deux ont été éliminées par des duos américains. Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui avaient décroché l’année dernière la 3e place, se sont inclinées face à Betsi Flint/Kylie Deberg après un tie-break dramatique au cours duquel elles ont laissé filer deux balles de match, sur le score de 21-19 14-21 20-22.

Joana Mäder et Leona Kernen se sont également inclinées face à Megan Kraft/Kelly Cheng en trois sets, sur le score de 21-14 17-21 9-15.

/ATS
 

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