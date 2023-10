Hüberli/Brunner et Böbner/Vergé-Dépré en huitième de finale

Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré disputeront les huitièmes de finale du Championnat du monde de Tlaxcala. Avec l'ambition d'aller plus loin encore.

Sur le sable mexicain, Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées à la faveur d'un succès probant 21-16 21-14 devant les Polonaises Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz. Pour leur part, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû écarter trois balles de premier set face aux Françaises Lezana Placette/Alexia Richard avant de s'imposer 26-24, 21-16.

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré devront élever le curseur ce jeudi face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau. Tanja Hüberli et Nina Brunner seront, quant à elles opposées aux Américaines Julia Scoles/Betsi Flint (no 15).

/ATS