Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré championnes d'Europe

Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont championnes d'Europe! A Jurmala, elles ont battu les Allemandes Kim Behrens/Cinja Tillmann 18-21 21-14 18-16.

Seize ans que la Suisse attendait de pouvoir fêter un nouveau titre européen de beachvolley. Sur la plage lettone, Heidrich et Vergé-Dépré ont rejoint Simone Kuhn et Nicole Schnyder-Benoit, titrées en 2004.

Mais ce succès a mis du temps à se dessiner. Tout d'abord parce que les Suissesses ont dû s'accrocher après la perte du premier set. Comme si elle avait besoin d'une piqûre de rappel, la paire helvétique a attendu d'être menée 7-3 au cours de la seconde manches avant de retrouver leurs bonnes sensations.

Face à des Allemandes qui avaient éliminé le duo Betschart/Hüberli en huitièmes de finale, les deux copines ont dû cravacher dans un tie-break à la tension étouffante. De 9-9 à 13-13, les deux camps se sont échangé les coups. Puis la première balle de match s'est présentée aux Suissesses. Sans succès. Comme la deuxième d'ailleurs. Entre temps, les Allemandes ont eu une immense chance de titre, mais la balle est partie en dehors d'un terrain qui semblait bien ouvert. Et sur leur troisième opportunité, les deux Suissesses ont pu laisser exploser leur joie.

'Ce fut une partie vraiment difficile, a reconnu Anouk Vergé-Dépré. On n'a jamais lâché et on est tellement heureuse d'avoir ce titre. Il a fallu trouver le rythme durant cette semaine parce qu'on n'a pas eu beaucoup de compétitions.'

/ATS