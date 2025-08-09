Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs suisses ont remporté leur troisième match de qualification pour l'Euro 2026 ...
Photo: Keystone/MANUEL GEISSER

Les volleyeurs suisses ont remporté leur troisième match de qualification pour l'Euro 2026 en s'imposant 3-0 en Espagne. L'équipe de Juan Manuel Serramalera est ainsi assurée de participer à cet Euro.

A Alicante, les Suisses ont dominé les Espagnols 25-17 25-16 25-20 et ont fait un pas décisif vers la qualification pour la phase finale de l'Euro qui se déroulera l'année prochaine en Bulgarie, en Finlande, en Italie et en Roumanie.

Même en cas de défaite 3-0 ou 3-1 lors du dernier match du groupe E samedi à Schönenwerd contre la Suède, à égalité de points, la Suisse ne pourrait plus être privée de son billet pour ce rendez-vous continental. En effet, outre les sept vainqueurs de groupe, les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient également, et dans ce classement, la Suisse, avec sept points, ne peut plus être éjectée du top 5.

Contrairement aux deux victoires serrées 3-2 de l'année dernière contre l'Espagne et la Suède, les Suisses n'ont cette fois-ci montré aucune faiblesse. Alors qu'ils avaient laissé filer une avance de 2-0 lors du match à domicile contre l'Espagne, ils se sont montrés intransigeants techniquement et mentalement.

Après ses débuts réussis en 2023, c'est seulement la deuxième fois que l'équipe de Suisse masculine se qualifie pour la phase finale d'un Championnat d'Europe sur le plan sportif.

Avec leur ticket en poche, les Suisses peuvent se battre sans pression pour la victoire du groupe samedi (17h) devant leur public face à la Suède.

/ATS
 

