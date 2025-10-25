Mondiaux à Adelaide: bon départ des soeurs Vergé-Dépré

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont pris un bon départ aux Mondiaux à Adelaide. Le duo ...
Mondiaux à Adelaide: bon départ des soeurs Vergé-Dépré

Mondiaux à Adelaide: bon départ des soeurs Vergé-Dépré

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont pris un bon départ aux Mondiaux à Adelaide. Le duo suisse, tête de série no 11, a battu les Dominicaines Crismil Paniagua/Julibeth Payano 21-14 21-12.

Ce succès permet aux Suissesses de faire un pas en direction des 16es de finale. Elles affronteront samedi les Australiennes Elizabeth Alchin/Georgia Johnson, contre lesquelles elles devraient l'emporter si la hiérarchie est respectée. Leurs troisièmes adversaires seront ensuite les Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger (no 14). Le premier et deuxième de chaque groupe passe directement en 16es de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

Côté masculin, Marco Krattiger/Leo Dillier ont remporté le derby suisse contre Adrian Heidrich/Jonathan Jordan 21-18 22-20. La troisième paire helvétique, Yves Haussener/Julian Friedli, jouera son premier match samedi.

/ATS
 

