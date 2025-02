100 millions de rabais via les billets dégriffés CFF sur deux ans

Les CFF proposeront 100 millions de francs de rabais au total via les billets dégriffés pour 2025 et 2026 dans le trafic longue distance. Ces avantages doivent contribuer à accroître l'attractivité et donc la part des transports publics.

La somme de 100 millions de francs (50 millions pour 2025 et autant pour 2026) a été convenue entre les CFF et le surveillant des prix. 'Les billets dégriffés sont très appréciés', indiquent les services de ce dernier jeudi dans un communiqué.

Ces tickets permettent de bénéficier de rabais sur certains tronçons et à certaines heures, en échange de l'engagement de l'usager à les utiliser pour le train précis pour lequel ils ont été pris, sans quoi ils perdent leur validité.

Pour le transporteur, cette offre a plusieurs avantages. Elle permet notamment de maintenir les résultats du trafic longue distance à un niveau raisonnable et de mieux exploiter les trains peu fréquentés aux heures creuses, avec un effet positif sur la répartition modale.

Monsieur Prix se dit convaincu que les billets avantageux constituent un instrument efficace et équitable pour promouvoir l'utilisation des transports publics et obtenir les effets incitatifs souhaités.

