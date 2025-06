Canada: évacuations dans deux autres provinces à cause des feux

Deux autres provinces canadiennes, l'Ontario (centre) et la Colombie-Britannique (ouest), sont frappées à leur tour par d'intenses incendies de forêt qui ont obligé les habitants de certaines zones à fuir. Le nombre de feux ne cesse de grandir sur l'ensemble du pays.

Au total, plus de 220 incendies sont actifs au Canada, dont la moitié est jugée hors de contrôle, et 14 nouveaux départs de feux ont été constatés lundi. Dans ce contexte, plus de 3,2 millions d'hectares ont déjà brûlé, notamment dans le centre du pays touché par une sécheresse.

Depuis dimanche, un pont aérien a été mis en place par l'armée canadienne pour évacuer des communautés autochtones de Sandy Lake, dans le nord de l'Ontario (centre). À la mi-journée lundi, des avions Hercules de l'armée avaient évacué un tiers des 3000 habitants de la ville, a expliqué la cheffe de cette communauté.

Selon l'armée, 'les conditions dans le nord de l'Ontario se sont rapidement détériorées'. Au cours des dernières 24 heures, l'incendie de Sandy Lake 'a progressé de 40 kilomètres', finissant par menacer la ville.

Précocité et virulence

Chaque été, le Canada est confronté à des incendies de forêt, mais ce début de saison inquiète par sa précocité et sa virulence. Des feux gigantesques sont toujours actifs dans le centre du pays, en Saskatchewan et au Manitoba, et d'autres prennent de l'ampleur à l'ouest du pays en Colombie-Britannique.

Sur des images aériennes récupérées par l'AFPTV et tournées par les services de secours de la province, on peut voir d'immenses panaches de fumée qui recouvrent la forêt. Malgré les lacs et les rivières, les flammes s'étendent souvent à perte de vue.

Sur place, hélicoptères et pompiers sont contraints de travailler dans un épais nuage de fumée, qui se répand à des milliers de kilomètres et dégrade fortement la qualité de l'air pour des millions d'habitants en Amérique du Nord.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes. Et le pays reste traumatisé par l'été 2023 qui fut apocalyptique avec 15 millions d'hectares brûlés.

