Le groupe de rap Sens Unik fera son retour sur scène cet été

Après quinze ans d'absence, le groupe lausannois de rap Sens Unik fera sans grand retour cet été dans les festivals open air. Ses membres l'ont annoncé dans une interview publiée samedi dans les journaux 24 heures et Tribune de Genève.

Pionnier du rap et du hip-hop suisse et francophone, Sens Unik avait définitivement tiré la prise à la fin de l'année 2010 après 20 ans de carrière. Carlos Leal et sa bande avaient donné un dernier concert sur une grande scène au Volkshaus de Zurich, avant deux plus petites apparitions à Morat (FR) et à Laax (GR).

Les quatre membres de Sens Unik - Carlos, Just One, Deborah et Bio - s'étaient déjà séparés cinq ans auparavant, mais s'étaient finalement retrouvés à l'occasion d'une tournée anniversaire pour célébrer les 20 ans du groupe de rap.

'Jamais eu de clash'

'Depuis quelques années, on constate une effervescence parmi les artistes des années 90, du début de la culture hip-hop. IAM n'a jamais arrêté, mais tourne beaucoup, MC Solaar aussi, la Fonky Family s'est réunie. Dans la rue, on me demandait toujours: 'Alors, à quand un retour de Sens Unik?'', explique Carlos Leal dans les deux médias lémaniques.

'Plusieurs amis, à Lausanne ou à Los Angeles où je réside, nous poussaient à y aller, en nous disant que ce serait chouette de nous revoir sur scène. Le monde ne va pas mieux qu’avant, voire un peu moins bien. En réécoutant la discographie de Sens Unik, je pense que les histoires que nous racontions ont toujours leur place et leur actualité', ajoute le chanteur, leader du groupe.

'On n'a jamais eu de clash, dans cette formation-là en tout cas. Il y avait juste de la lassitude et l'envie pour chacun de développer ses propres expériences. Aussi, on se sentait un peu en décalage avec le rap français de l'époque. Aujourd'hui, on assume plus facilement notre côté 'old school'', poursuit-il.

Son compère Just One complète: 'On a ce petit recul qui nous permet, après quinze ans, de voir notre carrière avec un autre oeil. Notre musique, nos textes, tout ce qu'on a pu créer est là, on va en tirer la quintessence pour faire quelque chose d'intéressant. Ce ne sera pas forcément un best of, on va donner une nouvelle vie à des titres moins connus, mais qui ont bien vieilli'.

La suite? 'On verra'

Le groupe a-t-il d'autres projets pour la suite? 'C'est trop tôt pour le dire. On avait tous un agenda libre cet été pour travailler ensemble et remonter sur scène. Mais on est ouvert, on verra comment ça se passe', répond Just One.

Les retrouvailles avec la scène et le public débuteront le 31 juillet au Bierhübeli Festival à Berne. Elles continueront le lendemain à l'Open Air d'Estavayer (FR). A ce stade, Sens Unik annonce quatre grands open air, dont trois en Suisse alémanique, selon les deux médias.

Créé en 1987 et originaire de Renens (VD), le groupe Sens Unik a publié dix albums de 1991 à 2010. Son histoire a été notamment étroitement liée au quartier du Flon à Lausanne.

/ATS