Les PME de l'industrie suisse ont gardé le moral en mai

Le moral des petites et moyennes entreprises (PME) de l'industrie en Suisse est resté bon en mai, même s'il a légèrement reculé par rapport au mois précédent. L'apaisement du conflit commercial avec les Etats-Unis y est pour beaucoup.

L'indice PMI des PME calculé par la banque Raiffeisen a baissé de 50,9 à 50,5 points en mai, mais reste supérieur au seuil de croissance situé à 50 points, observe la coopérative bancaire saint-galloise dans son relevé mensuel publié lundi. L'apaisement du conflit commercial avec les Etats-Unis semble avoir rassuré les PME industrielles, même si l'incertitude liée à la politique douanière américaine reste forte.

'L'attitude du gouvernement américain indique qu'il tient compte dans une certaine mesure des marchés et n'a pas l'intention d'aller jusqu'à l'extrême', relève la banque Raiffeisen.

Les quelque 200 entreprises interrogées par Raiffeisen font état d'une nouvelle hausse de leur production en mai, même si celle-ci est moins forte que le mois précédent: la composante de l'indice PMI des PME correspondante s'est établie à 51,5 points, contre 53,8 points en avril. Dans le même temps, la part des PME industrielles enregistrant une hausse des nouvelles commandes a augmenté: la composante y relative est passée de 51,6 à 53,2 points en un mois.

Les trois autres composantes de l'indice (emploi, délais de livraison et stocks des marchandises) se situent en revanche sous le seuil de croissance de 50 points. Si la composante des stocks avait encore nettement augmenté en avril, elle a enregistré un net mouvement contraire en mai, chutant de 51,4 à 44,6 points.

La composante emploi a également diminué, mais dans une moindre mesure (de 49,1 à 48,8 points). En revanche, les délais de livraison se sont améliorés en un mois: la composante correspondante a progressé de 46,7 à 49,5 points.

Sérénité face à des taux d'intérêt négatifs

En raison de la force du franc suisse, la Banque nationale suisse (BNS) s'est déclarée prête à assouplir encore la politique monétaire. Elle pourrait annoncer une baisse des taux d'intérêt à 0% lors de sa prochaine réunion le 19 juin. Un passage à des taux négatifs au cours de l'année n'est pas exclu. Le président de la BNS Martin Schlegel s'est montré ouvert à cette idée.

Face à cette éventualité, la plupart des PME de l'industrie suisse se montrent sereines. Un peu plus de 40% des entreprises interrogées par la banque Raiffeisen dans son enquête ne voient ni un impact positif ni un impact négatif sur leur propre entreprise. Seules 12% des PME industrielles s'attendent à des inconvénients, par exemple en raison de coûts potentiels pour le maintien de la liquidité.

S'établissant à environ 33%, la part des entreprises qui s'attendent à des effets positifs d'éventuels taux d'intérêt négatifs est nettement plus élevée. Elles espèrent notamment une baisse des coûts de capital, une reprise des investissements et un taux de change plus stable. Certaines PME rapportent par ailleurs que les baisses de taux d'intérêt de la BNS ont déjà entraîné une embellie sensible de la conjoncture dans le secteur de la construction.

/ATS