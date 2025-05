Lugano proposée pour accueillir une réunion de l'OSCE

La ville de Lugano devrait accueillir début décembre 2026 la prochaine réunion du Conseil ministériel de l'OSCE. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a fait part de son intention vendredi aux autorités tessinoises.

En 2026, la Suisse présidera pour la troisième fois l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Lors de sa séance mercredi dernier, le Conseil fédéral a adopté les priorités de la présidence suisse et approuvé le budget supplémentaire de 5,25 millions de francs dévolu à l’organisation et à la sécurité du Conseil ministériel de l’OSCE.

Le pays qui assume la présidence est tenu d’organiser au cours de son mandat une réunion au niveau ministériel des 57 Etats membres. Vendredi, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a confirmé aux autorités cantonales tessinoises l’intention du DFAE d’organiser cette manifestation à Lugano au début du mois de décembre 2026.

Au préalable, le canton et la ville avaient été consultées à ce sujet.

