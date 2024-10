Remblayage du lac d'Uri avec des gravats du tunnel du Gothard

La dernière étape du remblayage des rives du lac d'Uri a débuté lundi. D'ici 2029, cinq millions de tonnes de gravats provenant du percement du 2e tube du tunnel routier du Gothard seront déversées dans le lac pour créer un nouvel espace pour la faune et la flore.

Lundi matin, 950 tonnes de gravier, de sable et de pierres sont arrivées dans un train de marchandises près du port de Flüelen (UR). Il s'agit de la 3e et dernière étape de remblayage des rives uranaises du lac des Quatre-Cantons, ont indiqué lundi les responsables du projet.

Les deux premières étapes ont eu lieu en 2001 et 2008 avec des gravats provenant des percements du tunnel ferroviaire de base du Gothard et du tunnel routier de contournement de Flüelen. Trois îles dédiées à la nature et trois autres pour la baignade ont ainsi été créées.

Le remblayage du lac permet de corriger les interventions réalisées dans le passé sur la rive sud du lac des Quatre-Cantons et de rétablir des terres sur une surface équivalente à dix terrains de football.

