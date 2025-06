Jusqu'à 100 mètres de haut d'éboulis à Blatten

La masse des éboulis à Blatten (VS) atteint plus de 100 mètres de haut par endroits, selon Raphaël Mayoraz, le chef du Service des dangers naturels du canton du Valais. Aucune fissure ou effondrement important de cet amas de débris n'ont été constatés jusqu'à présent.

'Mais cela peut changer si la glace commence à fondre', car 'des coulées de boue peuvent se produire', ajoute le géologue dans un entretien diffusé lundi par le Walliser Bote, Le Nouvelliste et ArcInfo. Le cône de déjection se compose de six millions de mètres cubes de débris et d'éboulis, auxquels 's'y ajoutent trois millions de mètres cubes de glace'.

M. Mayoraz se dit cependant assez confiant. Des simulations montrent que le barrage de Ferden pourrait absorber de tels événements, relève-t-il. 'Mais si plusieurs événements simultanés devaient se produire, nous devrions également évacuer les villages de Gampel et de Steg'.

Un autre risque subsiste avec la rivière Lonza. 'Si elle se fraie un nouveau chemin à travers le cône de déjection, des poches d'eau pourraient se former'.

/ATS