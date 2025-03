Vetropack fissure son bénéfice net l'année dernière

Le fabricant vaudois d'emballages en verre Vetropack a enregistré un bénéfice net divisé par cinq à 13,7 millions de francs en 2024, contre 63,3 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,3% à 842,1 millions sur un an.

Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a reculé de 37,2% à 58,6 millions, pour une marge correspondante de 7,0%, après 10,4%, précise l'entreprise dans un communiqué publié mardi. La direction souligne l'effet négatif des coûts uniques liés à la fermeture de l'usine de St-Prex d'un montant de 24,3 millions.

En juin, elle avait arrêté la production de ce site, initialement agendé pour août 2024. Elle restait cependant optimiste quant aux livraisons de ses clients prévues durant la phase de transfert de la production vers d'autres usines du groupe.

Ces chiffres ne répondent qu'en partie au consensus AWP dont les analystes optaient pour un chiffre d'affaires de 854,4 millions et un bénéfice net de 26,3 millions. Par contre, l'Ebit ajusté et sa marge afférente sont au-dessus des prévisions, respectivement à 58,4 millions et 6,8%. Le dividende était aussi visé plus bas par les experts à 0,74 franc.

Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende inchangé de 1 franc par titre. Pour l'exercice en cours, Vetropack s'attend à une légère amélioration du résultat opérationnel et une nette progression du bénéfice net.

Par ailleurs, le groupe a annoncé le départ à la retraite du directeur général Johan Reiter fin 2025.

