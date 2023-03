Bientôt les 7e Ecolades dans les Montagnes neuchâteloises

Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (NE) s'apprêtent à accueillir les 7e Ecolades, du 28 au 30 avril. Des élèves venant de 13 écoles, issues de Suisse romande, du Tessin et du Québec, proposeront une quarantaine de créations artistiques dans dix salles.

Trois jours durant, les 1000 participants se produiront dans 37 prestations. Concerts, musiques actuelles, théâtre, expositions d'arts ou techniques, spectacles, performances ou cirque, et productions audiovisuelles et cinéma figurent au menu. Plus de 10'000 spectateurs sont attendus pour y assister gratuitement.

Créée en 2004, la manifestation a vu le jour pour 'relancer une dynamique dans les Montagnes neuchâteloises', a rappelé mercredi à La Chaux-de-Fonds Annie Clerc-Birambeau, présidente de l'association Ecolades. Le festival des écoles romandes et tessinoises offre un éventail 'très intéressant' de créations liées aux arts de la scène.

Culture à l'école

L'idée vise à encourager la culture à l'école, avec des élèves du secondaire 2, âgés de 16 à 20 ans. 'La place accordée à la culture tend à y régresser', a regretté Annie Clerc-Birambeau. 'C'est un sujet de discussion permanent. La situation est encore plus délicate dans les écoles professionnelles', absentes d'ailleurs de l'édition 2023.

L'événement s'ouvrira le 28 avril à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds avec 'Humaines', le VocalBand du Gymnase de Bienne et du Jura bernois. Les étudiants interpréteront des chansons francophones et anglophones qui engloberont les discours, a détaillé Patrick Domon, coordinateur du groupe de programmation.

Sept cantons, deux pays

Riche, celle-ci déroulera ses fastes jusqu'au dimanche, jour où se tiendra aussi un repas à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds, avec 350 à 400 des participants. La manifestation affiche un budget de près de 330'000 francs, financés largement par la Loterie romande. Elle générera 740 nuitées dans les hôtels de la région.

Tous les cantons romands seront représentés, à l'exception de Fribourg pour cette édition. Autre composante de la Suisse latine, le Tessin se distinguera à nouveau par une forte délégation. Fidèle au rendez-vous et venant d'Amérique du Nord, le collège Nouvelles Frontières de Québec interprétera en outre la pièce 'Ma voie'.

/ATS