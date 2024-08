La numérisation aggrave les incertitudes pour les acteurs culturels

Avec la numérisation, la situation des créateurs culturels pourrait encore se dégrader. Le droit d'auteur, la protection de la personnalité et les assurances sociales ne sont pas suffisamment adaptés aux changements en Suisse, selon TA-Swiss.

Les artistes doivent s'affirmer dans un environnement de plus en plus international. Presque aucun art ou sa diffusion ne peut aujourd'hui se passer de moyens numériques, a souligné la Fondation d'évaluation des choix technologiques (TA-Swiss) dans un rapport de plus de 500 pages publié mardi.

La numérisation crée de nouvelles possibilités d'expression et de nouvelles façons de rendre les œuvres accessibles à un public mondial. Les avantages des technologies numériques ne seraient toutefois accessibles qu'au prix d'un investissement supplémentaire en temps et en argent, souvent supporté par les créateurs culturels eux-mêmes, selon TA-Swiss.

/ATS