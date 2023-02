Neuchâtel fête son 175e anniversaire de la République

Le canton de Neuchâtel fête cette année le 175e anniversaire de la création de la République. Des manifestations et animations sont prévues dès le 1er mars, avec la traditionnelle marche.

Le programme fera la part belle à l'histoire et à sa transmission sous diverses formes, a déclaré vendredi Laurent Kurth, à l'Hôtel de La fleur de Lis du Locle, lieu de départ des révolutionnaires à l'époque. Le président du Conseil d'Etat a rappelé que le jubilé est l'occasion de 'rappeler les valeurs de liberté, justice, égalité et paix qui constituent la République'.

Selon Laurent Kurth, il faut faire vivre les valeurs et l'héritage républicain. Pour animer le débat démocratique, le spectacle interactif 'La démocratie en procès - 1848', traitant de la révolution neuchâteloise et de l'histoire du canton, sera notamment en tournée dans 12 communes neuchâteloises ainsi que dans les lycées et les écoles.

/ATS