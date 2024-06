Le président de Taïwan a dit qu'il « ne cédera pas » face à la Chine

Taïwan 'ne cédera pas' face à la pression de la Chine, a déclaré mercredi le président de l'île gouvernée de façon autonome, Lai Ching-te.

'En plus de la force militaire, (le gouvernement chinois) a de plus en plus recours à des méthodes de coercition non traditionnelles pour tenter de forcer Taïwan à se soumettre. Mais Taïwan ne cédera pas à la pression', a assuré M. Lai lors d'une conférence de presse marquant son premier mois de mandat, au cours duquel la Chine a organisé de vastes exercices militaires en encerclant l'île.

/ATS