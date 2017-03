Un véhicule sur quatre mal éclairé

Voir et être vu : un slogan important sur les routes mais souvent mal appliqué. Lors de contrôles réalisés en février, la police cantonale bernoise a constaté qu’un quart des automobilistes circulaient avec un éclairage déficient, incorrect, voire sans éclairage du tout. Sur 17'500 véhicules contrôlés, plus de 3’000 circulaient notamment avec les feux de jours sous la pluie ou au crépuscule, alors que les feux de croisement auraient dû être enclenchés. Les conducteurs ont été avertis et sensibilisés à cette problématique. 1340 personnes ont quant à elles été amendées en raison d’un éclairage incorrect ou inexistant dans des situations de mauvaise visibilité. Environ 70 conducteurs ont encore été dénoncés auprès du ministère public pour infraction à la loi sur la circulation routière. /comm+ast