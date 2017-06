Des vacances pour les familles défavorisées

Les familles défavorisées de la région peuvent également profiter d’une semaine de vacances. Caritas Jura et le Centre social protestant Berne – Jura ont mis en place un projet commun. Les deux institutions proposent ainsi une semaine de vacances gratuites pour les familles en difficulté qui bénéficient de leurs prestations. Un tel concept est mis sur pied pour la première fois. Il a rencontré un beau succès et les places à disposition – 48 au départ - ont trouvé preneurs en deux semaines. Les responsables du projet ont ainsi décidé d’augmenter le nombre de places, au vu de l’intérêt. Treize familles domiciliées dans le Jura et le Jura bernois – soit 54 personnes au total – se rendront finalement à Charmey, dans le canton de Fribourg, du 23 au 30 juillet prochains. Le projet est financé par des dons d’entreprises et de privés. Un accompagnement avec huit personnes sera mis en place.

Caritas Jura et le Centre social protestant Berne – Jura organisent déjà depuis cinq ans des week-ends de vacances pour les familles. Le concept a donc été développé sur une semaine complète cette année, à la demande des participants. Il permet ainsi à des familles qui ne peuvent pas se le permettre de partir en vacances et de passer quelques moments de détente pour oublier les soucis du quotidien. /fco