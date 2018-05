Découvrir les ponts au Musée jurassien de Delémont

Le Golden Gate, le viaduc de Chillon ou encore les passerelles de Delémont marée basse : à l’exposition Un pont c’est tout, qui se tient actuellement au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont, on voit de tout en matière d’édifices. Initiée par la section Jura-Jura bernois de la SIA, la société suisse des ingénieurs, cette exposition a été créée par la SIA Vaud. Elle se base sur un livre, "Ingénieuse Eugénie" : l’histoire d’une petite fille qui veut construire un pont pour rejoindre une île mystérieuse. Mais c’est bien d’ouvrages tout à fait réels dont on parle dans l’exposition "Un pont c’est tout" : en expliquant comment sont construits les ponts qu’on emprunte quotidiennement, les jeunes visiteurs sont plus à même de comprendre les enjeux de leurs construction.

Principalement adressée aux enfants, cette exposition cherche à faire connaître le métier d’ingénieur. Les classes sont invitées à visiter les lieux. Jeudi après-midi, c’était une classe venue de Vermes, qui s’est intéressée aux ponts arc, aux ponts suspendus, et autres édifices.