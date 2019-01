Des agriculteurs défendent les Quatre Bornes

« Les éoliennes modifieront certes ce paysage, mais le réchauffement climatique le détruira, comme il détruira sa biodiversité ». C’est en substance la réponse donnée lundi par les promoteurs du parc éolien des Quatre-Bornes, à la suite de la campagne lancée la semaine dernière par l’association« Sauvez l’Echelette », qui s’oppose à ce projet à cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel. Onze éoliennes doivent être installées sur les crêtes entre les communes de Sonvilier et Val-de-Ruz.

La société « Eoliennes La Joux-du-Plâne-l’Echelette » rappelle que ce projet a été lancé par des agriculteurs de montagne de la région pour leurs propres terres, et qu’il n’a nullement été imposé par un promoteur extérieur. Les agriculteurs à l’origine du projet soulignent par ailleurs que la création d’un parc éolien aidera à lutter contre le réchauffement climatique et à pérenniser les activités agricoles de montagne. Ils ajoutent qu’un parc éolien, contrairement au réchauffement climatique, est réversible et qu’il sera toujours possible de redonner son image à la région en démontant et en recyclant les éoliennes. /mdu