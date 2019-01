La déclaration fiscale entièrement en ligne est arrivée dans le canton de Berne

La déclaration fiscale 2018 arrivera bientôt dans les boîtes aux lettres. Dans le canton de Berne, plus de 650'000 contribuables la recevront d’ici le 4 février. Nouveauté cette année, il sera possible de la réaliser entièrement en ligne sur taxme.ch. Plus nécessaire donc d’envoyer la feuille de déclaration de validation par la poste.

Par ailleurs, les justificatifs pourront être téléchargés directement au moment de remplir la déclaration, y compris à l’aide d’un smartphone. Ces simplifications font partie de la stratégie « plus d’efficacité avec des ressources limitées », mise en place par l’Intendance des impôts du canton de Berne. Un moyen de tirer parti des possibilités du numérique dans la cyberadministration ces prochaines années.

Comme à l’accoutumée, les personnes salariées ont jusqu’au 15 mars pour renvoyer leur déclaration fiscale 2018. Le délai court jusqu’au 15 mai pour les indépendants. Aucune nouveauté n’est à signaler sur les intérêts, qu’ils soient rémunératoires, moratoires ou liés aux paiements anticipés.





Echange automatique de renseignements

Suite à l’entrée en vigueur en 2017 de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, l’intendance des impôts a reçu les premières données de l’Administration fédérale des contributions en décembre dernier. /comm-anl