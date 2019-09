Lionel Frésard va faire ses débuts au Festival du Jura

Le Festival du Jura mélange les arts. La manifestation dédiée à la musique classique revient dans le Jura et le Jura bernois du 12 septembre au 6 octobre. Cette 25e édition intitulée « En voyage » sera la première de Felix Froschhammer en tant que directeur artistique. Pour attirer un autre public, la manifestation mettra à l’honneur les familles avec une matinée-concert mêlant musique et théâtre à Porrentruy le 29 septembre. La Revue de Cuisine de Bohuslav Martinů raconte le mariage d’une casserole et d’un couvercle menacé par les autres ustensiles de la cuisine. Les enfants pourront être au plus près des musiciens et découvrir les instruments, tout comme leurs parents. Le comédien franc-montagnard Lionel Frésard en sera le récitant.