Le Graitricks se réorganise. L’association à but non lucratif, qui organise tous les deux ans un événement afin de promouvoir le vol libre à Moutier, a récemment tenu son assemblée générale annuelle. Trois sièges ont été repourvus. Déjà président ad-intérim, Morane Montavon a été élue à la présidence. Yannick Althaus reprend la vice-présidence et Nadia Meier à l’administration et aux finances.

La 8e édition du Graitricks se déroulera du 14 au 16 août. /comm-mdu