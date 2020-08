Il est désormais possible de retrouver des informations sur les propriétés dans le canton sur le géoportail bernois. La direction cantonale de l’intérieur et de la justice propose ce service gratuit, nommé « GRUDIS public », disponible en tout temps. Les utilisateurs peuvent y retrouver des informations sur l’immeuble, la propriété, les servitudes, les charges foncières et les mentions publiques. Dès l’automne, il sera même possible de retrouver ces données sur les supports mobiles. /comm-amo