Jura bernois.Bienne soutient le projet éolien des Quatre Bornes

L’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) s’insurge du traitement réservé au projet éolien des Quatre Bornes. Par communiqué, elle a fait savoir lundi « qu’elle se devait de réagir et d’affirmer : Pas de catastrophe pour la région, avec ou sans parc éolien ». Une prise de position qui fait suite à la position adoptée par les opposants au projet qui le qualifieraient justement de « catastrophe pour la région ». Par sa démarche, l’association a fait savoir qu’elle n’entend pas s’immiscer dans le vote communal, mais permettre aux citoyens d’être correctement informés. Elle rappelle dans ce dossier que « les autorités régionales ont fait leur travail et ont désigné quelques sites régionaux parmi les plus favorables pour la production régionale d’énergie éolienne ». En ce faisant, Jb.B et « toutes les communes, n’ont certainement pas voulu de catastrophe pour la région », conclut l’association. /comm-jrg