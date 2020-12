Pas de bus pour aller skier

« Nous venons d’apprendre que la ligne St-Imier – Savagnières n’est plus desservie, et ce dès demain », c’est ce qu’on pouvait lire samedi soir (12.12) sur la page Facebook de la station de ski des Bugnenets-Savagnières. L’information a été confirmée lundi par les Chemins de fer du Jura (CJ). En cause : le contrat entre la compagnie ferroviaire et la commune, qui n’a pas été renouvelé. Cette liaison est financée entièrement par la commune de St-Imier. « Depuis un certain temps, St-Imier désire partager ces coûts, et surtout ne plus payer autant que par le passé », explique Frédéric Bolliger, directeur des CJ :