Des naissances en catimini

Mener une grossesse et donner naissance dans la plus grande discrétion, c’est une prestation possible au sein de l’Hôpital du Jura bernois. Le canton de Berne souhaite mettre en lumière cette offre qui permet à des futures mamans d’accoucher tout en préservant leurs identités aux yeux de leur entourage. Lors d’une naissance confidentielle, l’hôpital accorde une attention particulière pour assurer une prise en charge discrète autant sur le plan médical qu’administratif. Un effort sera ainsi fait pour ne pas utiliser la vraie identité de la maman ou alors éviter qu’elle ne reçoive des factures de l’hôpital à son domicile.

Cette offre se distingue en revanche de l’accouchement sous X, interdit en Suisse. L’accouchement confidentiel se veut comme un complément aux fenêtres à bébés et surtout comme un outil supplémentaire pour aider les futures mères en situation de détresse. Les explications de Rachel Gogniat, sage-femme à la maternité de St-Imier et responsable du Centre de santé sexuelle du Jura bernois :