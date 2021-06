Le fOrum culture coproduit six créations

Le fOrum culture apporte son soutien à la production de six nouvelles créations dans la région. L’institution culturelle interjurassienne a présenté cette semaine les six projets qui toucheront une aide pour leur concrétisation. Trois compagnies de danse, deux compagnies de théâtre et une compagnie de cirque ont été sélectionnées par la commission création/diffusion qui regroupe des programmatrices et programmateurs culturels.

Parmi eux, la compagnie Provisoire de la Jurassienne Laurence Maître. Elle va créer avec le musicien Félicien Donzé une composition pour aborder les liens à leur région natale, le Jura. Pourtant, le spectacle s’adressera évidemment à un public plus large. Laurence Maitre :