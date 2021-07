Jeunesse politique : Lena Frank

Être une jeune politicienne et rejoindre un exécutif communal, c’est déjà un pas important. Quand on rejoint le conseil municipal d’une ville de plus de 55'000 habitants, c’est encore une autre limonade. Notre série d’été s’intéresse à Lena Frank, qui aura 32 ans samedi. L’ancienne conseillère de ville est depuis le début de l’année directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement à Bienne. Un changement d’échelon qui peut un petit peu perturber au départ :