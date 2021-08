Lumière sur les chauves-souris de la région

La 25ème édition de la Nuit des chauves-souris se tient ce week-end partout en Suisse. Dans le Jura bernois, c’est à Sonceboz que l’édition prend place. Vendredi soir, les curieux et curieuses pourront aller observer les animaux nocturnes dans leur habitat naturel en compagnie de Valéry Uldry, le correspondant régional du centre de protection des chauves-souris pour le Jura bernois.

Il faut savoir qu’une des plus grandes colonies de la région se situe dans le temple de Sonceboz. On y trouve principalement des chauves-souris de l’espèce de l’oreillard brun, mais des variétés d’altitudes comme la Pipiestrelle de Nathusius et la Noctule commune passent aussi dans le Jura bernois.