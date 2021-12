Décès de l’ancien conseiller d’État Samuel Bhend

L’ancien conseiller d’Etat s’est éteint jeudi dernier, le 2 décembre, à l’âge de 78 ans. Natif de Brienz, Samuel Bhend a assumé des charges politiques variées en tant que membre du Parti socialiste. Député au Grand Conseil bernois entre 1974 et 1986, il est réélu en 1990 et a siégé à la Commission des finances. En 1997, il entre au Conseil-exécutif en qualité de directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale, et il y reste jusqu’en 2006. À la tête de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, il a présidé le gouvernement bernois pendant l’année présidentielle 1990/2000./comm-cer