« A l’ombre, ma lumière », des ex-détenus se livrent en musique

Il est de ces projets artistiques qui se font à plusieurs. A force de rencontres, d’échanges, de souvenirs et de rêves partagés. « A l’ombre, ma lumière » est un travail d’équipe, le résultat de rencontres entre des musiciens, des agents de probation et des anciens détenus. Un projet de podcast musical, qui a été présenté à la galerie du Passage à Moutier et qui sera à découvrir dans d’autres lieux culturels jurassiens ces prochains mois. Une initiative pour réfléchir au monde carcéral, et à la réinsertion d’ex-prisonniers.